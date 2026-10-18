Поиск

Семеро жителей Белгородской области пострадали от атак БПЛА

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В результате беспилотных атак на Белгородскую область пострадали 7 человек, сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями ног он доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно", - отмечается в сообщении.

В селе в результате атаки дрона поврежден коммерческий объект. На автодороге Белгород - Шебекино из-за удара дрона по легковому автомобилю пострадали четверо мужчин. Один мужчина с осколочными ранениями кисти, второй и третий - с осколочными ранениями рук и ног, четвертый - с осколочными ранениями грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ, сказали в штабе, добавив, что далее трое пострадавших будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода, а еще один - в Белгородскую областную клиническую больницу.

Также два человека ранены в результате атаки БПЛА на объект инфраструктуры, они доставлены врачами скорой помощи в Белгородскую областную больницу. После оказания медицинской помощи они госпитализированы в отделение травматологии, сообщили в оперштабе.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 18 октября

Лавров заявил, что Москва делает вывод о нежелании Зеленского вести переговоры

Лавров заявил, что Москва благодарна странам Персидского залива за взвешенную позицию по Украине

В МИД РФ призвали руководство Албании не перекладывать вину на других за протесты в стране

Два чартерных рейса турецких авиалиний, летевших в РФ, перенаправлены в Минск

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии отметили важность обеспечения безопасности навигации судов

Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

 Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений полетов в Москве

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

В Петербурге один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12414 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3927 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов