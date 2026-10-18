Семеро жителей Белгородской области пострадали от атак БПЛА

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В результате беспилотных атак на Белгородскую область пострадали 7 человек, сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями ног он доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно", - отмечается в сообщении.

В селе в результате атаки дрона поврежден коммерческий объект. На автодороге Белгород - Шебекино из-за удара дрона по легковому автомобилю пострадали четверо мужчин. Один мужчина с осколочными ранениями кисти, второй и третий - с осколочными ранениями рук и ног, четвертый - с осколочными ранениями грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ, сказали в штабе, добавив, что далее трое пострадавших будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода, а еще один - в Белгородскую областную клиническую больницу.

Также два человека ранены в результате атаки БПЛА на объект инфраструктуры, они доставлены врачами скорой помощи в Белгородскую областную больницу. После оказания медицинской помощи они госпитализированы в отделение травматологии, сообщили в оперштабе.