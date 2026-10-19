На Камчатке за неделю произошло 11 землетрясений

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали 11 наиболее заметных землетрясений, произошедших у берегов Камчатки и на ее территории за минувшую неделю, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"С 12 по 18 октября зарегистрированы 11 сейсмособытий, два из которых ощущались в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 16 октября на юго-восточном побережье Камчатки произошло глубинное землетрясение магнитудой 6,9. По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском округе Камчатки, а также в городе Северо-Курильск на о. Парамушир (Сахалинская область) это землетрясение ощущалось силой до пяти баллов.