Глава МЧС РФ прибыл с рабочей поездкой в Новосибирскую область

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков приземлился в Новосибирске, передает корреспондент "Интерфакса" в понедельник.

Согласно рабочей программе, министр впервые посетит подразделения регионального главка МЧС, а также откроет новую пожарно-спасательную часть по охране наукограда Кольцово и центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", запущенный в августе при участии президента РФ Владимира Путина.

Глава МЧС передаст новую технику, которая укрепит пожарно-спасательные силы области, а также вручит ведомственные медали наиболее отличившимся сотрудникам ведомства.

Помимо этого, Куренков проведет рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в СФО Анатолием Серышевым и главой региона Андреем Травниковым об улучшении защиты регионов Сибири от чрезвычайных происшествий.

Глава МЧС прилетает в Новосибирскую область уже в третий раз. В феврале 2023 года он координировал работы по устранению последствий взрыва бытового газа в жилом доме, а в декабре 2025 года лично поздравил лауреатов всероссийского фестиваля "Созвездие мужества".