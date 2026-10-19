Аэропорты Казани и Саранска возобновили обслуживание рейсов, Ижевска и Перми - приостановили

Фото: Марсель Бадыкшин/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Калуги, Ульяновска и Саранска вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации в понедельник.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Также сообщается о введении временных ограничений в аэропортах Ижевска и Перми.