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Экипажи корабельных вертолетов Балтфлота отработали посадку на палубу корвета

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадку на палубу корвета "Стойкий", сообщает пресс-служба флота.

"За время проведения учения летчиками корабельных вертолетов совершено около 10 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых - в темное время суток. Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом является одним из элементов профессиональной подготовки моряков и летчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. "Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль", - информирует пресс-служба Балтфлота.

Там добавили, что в рамках учений, помимо посадок, летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с кораблем при выполнении противолодочных задач в морском полигоне.

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 5 экипажей корабельных вертолетов, отметили в пресс-службе.

Балтфлот
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