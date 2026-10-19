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Около 17 тыс. жителей Приморья остались без холодной воды из-за аварии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Жители Лучегорска (Приморский край) лишились холодной воды из-за аварии, всего без водоснабжения остались около 17 тыс. человек, сообщает в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС.

"Сегодня утром в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в поселке городского типа Лучегорск. В результате аварии без водоснабжения остаются 99 многоквартирных и 64 частных домов", - говорится в сообщении.

Также без холодной воды остались девять социально значимых объектов.

Причиной аварии стал порыв на коллекторе, сообщила пресс-служба администрации Пожарского муниципального округа. На месте уже работает аварийная бригада из четырех человек и одной единицы техники.

Приморский край МЧС
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