Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

Фото: Анна Волик/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как позитивные геополитические новости, так и высокие мировые цены на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2452,64 пункта (+1,09%), индекс РТС - 923,98 пункта (+1,09%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,1%.

Подорожали акции "Газпрома" (+4,1%), "НОВАТЭКа" (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (+3,4%), "АЛРОСА" (+3,1%), "ИКС 5" (+2,4%), "Полюса" (+2,3%), "Роснефти" (+1,6%), "РусАла" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,3%), "МТС" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "ММК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Т-Технологий" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости. Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с апреля, сообщила в пятницу Федеральная резервная система (ФРС). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство повысилось на 0,1% (ранее сообщалось, что оно не изменилось). Давление на рынок в пятницу оказал сброс акций чипмейкеров, продолжающийся уже восемь сессий подряд - максимум со времен финансового кризиса 2008 года.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,8%), что говорит о вероятном улучшении настроений настроений на фондовых биржах США 19 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии и Южной Кореи подрастают на 0,1-0,5%, и лишь индекс Японии снижается на 0,8%. Биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки.

Мировые цены на нефть 19 октября утром умеренно снижаются в рамках коррекции после заметного (на 3,5-3,7%) роста в конце прошлой недели; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,85%, до $107,83 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,12%, до $100,27 за баррель.