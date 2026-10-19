Россия не поддерживает немедленный запрет на автономное оружие

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия не поддерживает немедленный запрет на автономное оружие, США аналогично отвергают любые ограничения, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

"Мы не поддерживаем усилия радикально настроенных государств, которые ратуют за немедленный запрет смертоносных автономных систем вооружений", - сказал Постников.

Россия, по его словам, исходит из того, что нормы международного права, включая международное гуманитарное право, полностью применимы для регулирования таких систем.

"В международном праве содержится широкий круг ограничений, позволяющих обеспечить гуманизацию боевых действий. На сегодняшний день мы не видим убедительных оснований для введения дополнительных рестрикций в отношении упомянутых систем", - сказал Постников.

Говоря о позиции США по вопросу о военном использовании ИИ, он отметил, что в последнее время она претерпела значительные изменения.

"Вашингтон выступает против рассмотрения указанной проблематики в ООН и категорически отвергает любые ограничения и запреты в отношении использования соответствующих систем вооружений", - пояснил Постников.

При этом, по его словам, группа правительственных экспертов по системам автономных вооружений "остаётся чуть ли не единственным международным форматом, в функционировании которого США, как представляется, по-прежнему заинтересованы".

Постников добавил, что в целом проблематика использования искусственного интеллекта в военной области является для международного сообщества достаточно новой, и прежде чем начинать разработку каких-либо дополнительных норм регулирования, государства должны проанализировать уже действующую международно-правовую базу, согласовать терминологическую базу, включая определение самого термина "искусственный интеллект".

"Без проведения такой подготовительной работы не представляется возможным рассуждать о дополнительном регулировании на данном направлении", - подчеркнул российский дипломат.

В Женеве с 31 августа по 4 сентября прошло второе заседание группы правительственных экспертов в сфере смертоносных автономных систем вооружений в рамках Конвенции о конкретных видах обычного оружия. По итогам сессии страны приняли доклад, в котором согласованы базовые понятия, касающиеся определения автономного оружия и его применения. Документ не является юридически обязательным международным договором. По словам Постникова, в принятом докладе в полной мере учтены российские приоритеты и подходы.

Следующим этапом в дискуссии о регулировании автономного оружия станет обзорная конференция Конвенции о конкретных видах обычного оружия, запланированная на 16-20 ноября 2026 года.

Ключевым на повестке дня остается вопрос о необходимости заключения юридически обязывающего соглашения, а также степени человеческого контроля над автономным оружием.

Автономное оружие, или смертоносные автономные системы (САС) - это военные системы, в которых использование искусственного интеллекта и его алгоритмов позволяет машине самостоятельно выбирать и поражать цели без участия человека.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.