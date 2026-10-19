МИД РФ считает, что переговоры о "военном" ИИ должны учитывать оборонные интересы всех стран

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по проблематике применения искусственного интеллекта (ИИ) в военной области должны учитывать законные оборонные интересы всех государств, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Олег Постников.

"Исходим из того, что взаимодействие и предметная работа на международном уровне по проблематике "военного" ИИ должны выстраиваться исключительно на основе подлинного взаимоуважения, равенства, партнёрства и с учетом законных оборонных интересов всех государств. Введение ограничений, препятствующих законной инновационной деятельности и техническому прогрессу, считаем недопустимым", - сказал он, отвечая, в частности, на вопрос о том, какие меры Россия считает наиболее эффективными для регулирования использования ИИ в военной области.

Постников подчеркнул важность того, чтобы такие дискуссии велись "в недублирующем ключе на профильных международных площадках, обладающих соответствующим опытом и экспертизой" - Группе правительственных экспертов по регулированию смертоносных автономных систем вооружений (САС), Комиссии ООН по разоружению.

"Только так возможно обеспечить эффективность принимаемых решений", - сказал Постников.

Российский дипломат отметил, что проблематика использования ИИ в военной области является для международного сообщества достаточно новой.

"Прежде чем приступать к выработке неких дополнительных норм регулирования в отношении "военного" ИИ, государствам необходимо получить чёткое представление о предмете, особенностях и перспективах изучения данной темы", - подчеркнул директор департамента.

По его словам, требуется тщательный анализ действующей международно-правовой базы применительно к указанным технологиям, выработка единых пониманий по различным аспектам их задействования, согласование терминологической базы, "включая определение самого термина "искусственный интеллект". "Без проведения такой подготовительной работы не представляется возможным рассуждать о дополнительном регулировании на данном направлении", - отметил Постников.

Автономное оружие, или САС - это военные системы, в которых использование искусственного интеллекта и его алгоритмов позволяет машине самостоятельно выбирать и поражать цели без участия человека.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00