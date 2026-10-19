В МИД РФ заявили о навязывании рядом стран Запада удобных только им правил в применении ИИ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Концепция "ответственного применения" ИИ в военной сфере, продвигаемая отдельными странами Запада, вызывает вопросы и навязывает мировому сообществу удобные этим государствам правила использования автономных систем вооружений, заявил "Интерфаксу" директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

"Вызывает вопросы и продвигаемая западными государствами т.н. концепция "ответственного применения" "военного" ИИ, которая предполагает внедрение "норм и правил" регулирования на основе субъективных и неконсенсусных критериев", - сказал Постников в интервью агентству.

По словам Постникова, "упомянутая концепция призвана лишь закрепить лидирующие позиции узкой группы стран Запада в данной сфере посредством навязывания мировому сообществу удобных исключительно данным государствам правил и стандартов".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.