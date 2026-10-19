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ВСУ 115 раз за сутки атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 115 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки.

Об этом глава региона написал в своем канале в Мах в понедельник.

Удары пришлись по Белгороду и 18 округам. Противник совершил три обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 15 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом был сбит и подавлен 91 беспилотник.

В результате атак в Белгороде и Шебекинском округе пострадали девять человек. Пять пострадавших находятся на стационарном лечении, сообщил Шуваев.

Александр Шуваев Белгородская область
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