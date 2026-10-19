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ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму местной жительницы, которая по заданию украинской спецслужбы фотографировала и снимала на видео средства ПВО.

По данным спецслужбы, жительница поселка Черноморское 1963 года рождения установила контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через интернет. По заданию куратора она фотографировала и снимала на видео объекты ПВО, дислоцированные в регионе. Эти материалы могли быть использованы для планирования нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. "Решением суда зад

ВСУ Крым
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