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Военные РФ сообщили об ударах в Киеве по дата-центру и логистическому узлу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России ночью поразили в Киеве центр обработки данных "Дата Групп", логистический узел "Файер Пойнт" и предприятие "Химволокно АП", сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"В городе Киеве поражены центр обработки данных (дата-центр "Дата групп"), логистический узел "Файер Пойнт", осуществляющий производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА самолетного типа большой дальности, а также двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в Киеве также поражено промышленное предприятие ОАО "Химволокно АП", которое производило компоненты для боевых частей беспилотников большой и средней дальности.

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