После турнира в Екатеринбурге пропала 12-летняя шахматистка

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - После шахматного турнира в воскресенье в торговом центре в Екатеринбурге пропала 12-летняя шахматистка, ее ищут, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе свердловского отдела поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Девочка пропала вчера вечером, около 17:00 . В торговом центре "Veer Mall" участвовала в шахматном турнире, была очень эмоциональная игра. Она на эмоциях выбежала из ТЦ и больше никто ее не видел ", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, девочка ушла в легкой одежде и обуви, без верхней одежды.

Вместе с девочкой на турнире находилась ее мама. Она, по словам собеседника агентства, заметила пропажу почти сразу, обратилась на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" и в полицию.

Активные поиски продолжаются со вчерашнего вечера.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу "Интерфаксу" уточнили, что мать пропавшей при обращении в полицию пояснила, что ее дочь самостоятельно покинула торговый центр, в котором они находились, и ушла в неизвестном направлении.

Полиция анализирует записи камер видеонаблюдения. Сыщики уголовного розыска работают с очевидцами и близкими ребенка.