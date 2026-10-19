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Россия за 8 месяцев увеличила экспорт упакованного молока и сливок на 11%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия за 8 месяцев этого года экспортировала более 24 тыс. тонн упакованного молока и сливок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла на 17%, почти до $35 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В топ-5 покупателей вошли Казахстан (более $15,5 млн), Киргизия (около $5,7 млн), Грузия (около $2,7 млн), Белоруссия (более $2,5 млн), Абхазия (около $2,5 млн).

Как подчеркивает центр, по итогам 8 месяцев РФ демонстрирует рекордные для этого периода показатели экспортной выручки. Максимальный объем экспорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2016 году - около 35 тыс. тонн.

Всего за восемь месяцев 2026 года РФ отправила упакованное молоко и сливки на рынки более чем 70 стран мира.

Агроэкспорт
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