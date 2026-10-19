Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя шахматистка найдена живой

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пропавшая после шахматного турнира в воскресенье в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена живой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Она находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям, отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершено.

Ранее сообщалось, что после турнира в торговом центре в Екатеринбурга пропала 12-летняя шахматистка. По информации пресс-службы свердловского отдела поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", игра была очень эмоциональная, девочка выбежала из ТЦ без верхней одежды, и ее больше никто не видел.