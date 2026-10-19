Комитет Думы одобрил проект об упрощении оформления жилья с метражом по старым правилам

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, призванный актуализировать сведения об объектах недвижимости, в отношении которых ранее применялись иные правила определения площади, а также восполнить отсутствующие в ЕГРН данные о характеристиках зданий и сооружений, сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

"Мы избавляем людей от абсурдной ситуации, когда за несовпадение "советских метров" с современными формулами граждан заставляли собирать кипу бумаг, будто они заново перестроили дом. Законопроект не просто разгружает собственников от бюрократии и лишних расходов на техпланы, но и закрывает огромные информационные пробелы в ЕГРН, от которых напрямую зависит справедливость кадастровой оценки и налогообложения, сохраняя за гражданами право оспорить любые неточные данные", - сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что сегодня в реестре значатся миллионы домов и квартир, учтенных еще в советское время или до 2013 года по старым правилам БТИ. Законотворческая новелла предполагает важное уточнение: если стены не двигали и дом не перестраивали, а метраж изменился исключительно из-за новой методики подсчета или давней ошибки в техпаспорте, владельцу больше не придется проходить изнурительные согласования как при реконструкции или перепланировке.

Таким образом, по словам главы комитета, законопроект (№1336436-8) устраняет "слепые зоны" в реестре, где о многих объектах недвижимости до сих пор отсутствуют данные о годе постройки и о материалах, из которых изготовлены стены, и речь идет о сотнях тысяч домов. Поскольку эти параметры напрямую определяют кадастровую стоимость и размер налогов, после принятия закона такие пробелы можно будет восполнить без заказа дорогостоящего техплана - либо по заявлению владельца, либо силами самого Росреестра на основе информации региональных ведомств. Если орган внесет сведения сам, собственника обязательно уведомят. При несогласии с внесенными сведениями правообладатель сможет в упрощенном порядке представить документы с иными данными о характеристиках объекта недвижимости, предусматривает проект закона.