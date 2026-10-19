Нововоронежская АЭС отключила на 12 суток энергоблок №5 на ремонт

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") отключила от сети пятый энергоблок для проведения краткосрочного ремонта, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"17 октября 2026 года в 02:48 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС в соответствии с поданной и согласованной с Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Центра заявкой отключен от сети для проведения ремонтных работ на теплообменном оборудовании", - говорится в сообщении.

Предположительно, работы займут 12 суток, после энергоблок №5 будет снова включен в сеть.

В настоящее время на АЭС в работе находятся энергоблоки №4 и №7. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №6 - в планово-предупредительном ремонте.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе атомной станции составляет 0,11 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.