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Минобороны РФ сообщило о контроле над селом Омельник в Запорожской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны и взяла под контроль населенный пункт Омельник в Запорожской области, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Омельник Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение суток группировка нанесла удары по пяти бригадам и одному украинскому полку в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ составили: свыше 165 военнослужащих, боевая бронемашина и пять автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область
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