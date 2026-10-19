Кремль считает невозможным урегулирование на Украине без участия представителей Киева

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Урегулирование на Украине невозможно без участия в процессе представителей Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие, мы высоко их ценим. Но, конечно же, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, видит ли российская сторона возможность достижения мирного урегулирования на Украине без участия в переговорах представителей Киева.