В российских медвузах число китайских студентов за 10 лет выросло десятикратно

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Количество китайских студентов, обучающихся в российских медицинских вузах за десять лет увеличилось в десять раз, сообщила журналистам после заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние 1десять лет количество китайских студентов, обучающихся в российских медицинских образовательных организациях высшего образования, увеличилось практически в десять раз", - сказала она.

Вице-премьер отметила активное развитие сотрудничества двух стран в сфере профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, в частности, онкологических.

Она отметила быстрый рост числа граждан КНР, получающих помощь в российских медицинских учреждениях.

"За последние два с половиной года количество китайских граждан, получивших медицинскую помощь в России, увеличилось на 32%, а объем предоставляемых медицинских услуг на 40%", - сказала она.

С целью расширения доступа к гарантированно качественной медицинской помощи Минздрав России и Государственный комитет КНР по здравоохранению обменялись информацией о медицинских организациях, имеющих право оказывать медицинские услуги иностранным гражданам.