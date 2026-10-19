Поиск

Челябинский предприниматель оштрафован на 20 млн рублей за взятку

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Челябинска признал директора коммерческой компании виновным в даче взятки ради ухода от ответственности за незаконное строительство на берегу озера Увильды, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ в понедельник.

Ему назначен штраф в размере 20 млн рублей.

Фигурант был задержан оперативниками челябинского УФСБ по Челябинской области 24 июня текущего года.

"Намереваясь уйти от ответственности за незаконное возведение объекта строительства на территории памятника природы озере Увильды, передал часть взятки в размере 100 тыс. рублей от общей суммы в размере 600 тыс. рублей должностному лицу бюджетного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", отвечающего за сохранение уникальных природных объектов области", - отмечает пресс-служба.

Дело расследовало региональное СУ СКР.

Челябинск ФСБ СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль считает невозможным урегулирование на Украине без участия представителей Киева

Роспотребнадзор не подтвердил сообщения о заболевании вирусом Коксаки в детсадах

Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

 Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

 В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

Обязанности губернатора Приморья будет исполнять глава правительства края Щербина

Глава аппарата правительства Григоренко попросил о переходе на другую работу

Мишустин предложил на пост вице-премьера, полпреда в ДФО вместо Трутнева главу Приморья Кожемяко

Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

 Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

 Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

 Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов