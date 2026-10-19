Челябинский предприниматель оштрафован на 20 млн рублей за взятку

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Челябинска признал директора коммерческой компании виновным в даче взятки ради ухода от ответственности за незаконное строительство на берегу озера Увильды, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ в понедельник.

Ему назначен штраф в размере 20 млн рублей.

Фигурант был задержан оперативниками челябинского УФСБ по Челябинской области 24 июня текущего года.

"Намереваясь уйти от ответственности за незаконное возведение объекта строительства на территории памятника природы озере Увильды, передал часть взятки в размере 100 тыс. рублей от общей суммы в размере 600 тыс. рублей должностному лицу бюджетного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", отвечающего за сохранение уникальных природных объектов области", - отмечает пресс-служба.

Дело расследовало региональное СУ СКР.