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Мишустин прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл с двухдневным визитом в Душанбе.

Российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое в эти дни пройдет в Таджикистане.

На предстоящем заседании главы правительств ШОС рассмотрят вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте 25-й годовщины создания объединения.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров государств - членов объединения 1 сентября этого года в Бишкеке, а также реализации Стратегии развития ШОС до 2035 года.

Итоги заседания будут отражены в совместном коммюнике.

Кроме того, планируется также принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС.

Михаил Мишустин Таджикистан ШОС
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