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В Ахтубинске поставили памятник мошке

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Астраханской области в городе Ахтубинск установили новый арт-объект - скульптуру мошке, сообщила горадминистрация.

"Рады сообщить, что на территории парка "Летный" появился новый арт-объект - мошка. Этот элемент благоустройства был поддержан горожанами еще в 2021 году, и сегодня наша общая задумка наконец воплотилась в жизнь", - говорится в сообщении.

В Астраханской области в июне наблюдается нашествие мошки - мелкого кровососущего насекомого из отряда двукрылых, что доставляет неудобства для местных жителей и туристов. Активность мошки напрямую связана со спадом паводка. Как только вода начинает уходить с заливных лугов, насекомые поднимаются в воздух. Интенсивнее всего период мошки проходит в северных районах области.

Ахтубинск Астраханская область
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