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Три произведения вернулись в иконостас Исаакиевского собора после реставрации

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Три произведения станковой живописи вернулись в Исаакиевский собор после реставрации, сообщает пресс-служба музея.

Это работа Семёна Живаго (1805-1863) "Патриарх Авраам" с третьего яруса главного иконостаса и два полотна Федора Брюллова (1793-1869) - "Святитель Иона, митрополит Московский" и "Святитель Филипп, митрополит Московский" из придела Александра Невского.

Произведения были установлены на свои исторические места.

В ходе реставрации с них были удалены поверхностные загрязнения, заполнены реставрационным грунтом пустоты в местах утрат, восстановлена прозрачность лака, укреплен красочный слой, удалены межслойные реставрационные тонировки и записи, заходящие на авторскую живопись, места утрат и потертостей тонированы. Специалисты также восполнили рельеф и фактуру золоченого орнамента.

"Возвращение станковой картины "Патриарх Авраам" ознаменовало завершение комплексной реставрации полотен третьего яруса главного иконостаса. Отныне все десять произведений, украшающих третий ярус, находятся в достойном экспозиционном состоянии", - говорится в сообщении.

Исаакиевский собор Петербург
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