Дипломаты РФ и Турции обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министр иностранных дел РФ Александр Грушко и замглавы МИД Турции Беррис Экинджи обсудили в Москве торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество двух стран, сообщает в понедельник МИД России.

"Предметно обсуждены вопросы российско-турецкой повестки дня с акцентом на вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также реализации ключевых проектов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Подтвержден настрой на продолжение совместной работы в интересах дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в МИД РФ, Экинджи находится в Москве для проведения двусторонних межмидовских консультаций.