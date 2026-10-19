Комитет Думы предложил ввести ответственность верификаторов отчетов о парниковых выбросах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике поддержал в первом чтении законопроект, который отменяет обязательную государственную проверку отчетов о выбросах парниковых газов и вводит их добровольную верификацию аккредитованными организациями, но ко второму чтению комитет предложил проработать вопрос об ответственности верификаторов за недостоверные результаты.

Законопроект (№1322877-8) в августе внесло в парламент правительство, комитет по энергетике является по нему соисполнителем.

Согласно закону "Об ограничении выбросов парниковых газов", регулируемые организации обязаны ежегодно до 1 июля представлять отчеты о выбросах в реестр, который ведет Минэкономразвития. К ним относятся компании и ИП с выбросами от 50 тыс. тонн CO2-эквивалента в год. Другие компании и ИП могут представлять такие отчеты добровольно. До включения в реестр отчеты подлежат обязательной проверке в порядке, установленном правительством.

По действующим правилам, утвержденным правительством (постановление от 20 апреля 2022 года №707), проверка заключается в контроле за полнотой заполнения формы отчета и наличия компании в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Достоверность сведений оценивает Росприроднадзор уже после включения отчета в реестр и только по тем парниковым газам, которые одновременно относятся к загрязняющим веществам. При выявлении недостоверных сведений отчет исключается из реестра.

Законопроект отменяет норму об обязательной проверке отчетов. Одновременно в закон вводится понятие "верификация информации о выбросах парниковых газов". Это, согласно законопроекту, проверка и подтверждение массы выбросов, а также исходных сведений, на основании которых она определена.

Регулируемые организации, а также компании и ИП, которые отчитываются о выбросах добровольно, смогут по своей инициативе заказать такую верификацию. Ее будет проводить юрлицо, аккредитованное в национальной системе аккредитации. Верификатор будет опираться на документы национальной системы стандартизации и утвержденные методики количественного определения выбросов. Привлекать верификатора, в отношении которого заказчик выполняет полномочия основного общества, будет нельзя. Отчет о верификации, если она проводилась, будет включаться в реестр. Форму такого отчета, правила верификации и порядок представления ее результатов в реестр установит правительство.

Сейчас закон предусматривает обязательную верификацию аккредитованными лицами только при выпуске углеродных единиц в обращение.

В заключении комитета отмечается, что после отмены обязательной проверки требует проработки вопрос о том, какие механизмы будут обеспечивать достоверность данных в реестре.

Кроме того, по оценке комитета, верификатор экономически зависит от заказчика, поскольку услуги оплачивает компания, чьи данные проверяются. Запрет на привлечение аффилированных лиц снижает риск конфликта интересов, но не устраняет его полностью. Законопроект не устанавливает ответственности верификатора за недостоверную верификацию, а ответственность за недостоверные данные в отчете несет сама компания, указывает комитет.

Ко второму чтению комитет предлагает проработать вопрос об ответственности аккредитованных лиц за недостоверные результаты верификации и также считает необходимым поручить Минэкономразвития представить проекты подзаконных актов до рассмотрения законопроекта во втором чтении.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г.