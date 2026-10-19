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Мишустин отметил рост товарооборота между РФ и Ираном, несмотря на санкции

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Ираном продолжает расти, несмотря на санкции и геополитические вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По линии правительства уделяем приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия, несмотря на геополитические вызовы и незаконные санкции, товарооборот наш по итогам прошлого года вырос и продолжает увеличиваться", - сказал Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.

Мишустин отметил, что положительный эффект дает реализация соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

"Обеспечиваем также реализацию крупных совместных проектов в энергетике, в том числе в мирном атоме, в промышленности, в транспортной инфраструктуре и в сельском хозяйстве. Активно развивается транспортный коридор Север - Юг, который связывает Евразию с Персидским заливом и Индийским океаном. Этот проект регионального значения обеспечит прямой выход на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, будет способствовать формированию новых производственных, логистических цепочек в Евразии", - сказал глава правительства РФ.

В ходе встречи Мишустин передал слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента РФ Владимира Путина и от себя.

Он также отметил, что отношения России и Ирана опираются на принципы дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Иран РФ Михаил Мишустин
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