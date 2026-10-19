МВД предложило менять водительские права жителям новых регионов в упрощенном порядке

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - МВД России подготовлен проект указа президента РФ об установлении упрощенного порядка выдачи российских национальных водительских удостоверений жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

"В соответствии с положениями проекта указа обмен имеющихся у граждан указанных территорий водительских удостоверений на российские водительские удостоверения будет производиться в упрощенном порядке - без проведения соответствующих экзаменов и уплаты государственной пошлины", - сообщили в МВД РФ.

В ведомстве отметили, что проект указа разрабатывается в целях реализации изменений, внесенных в федеральные конституционные законы об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

В настоящее время проект указа проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

"Указанные меры направлены на обеспечение законных прав граждан, проживающих (ранее проживавших) на воссоединенных территориях, по управлению транспортными средствами", - резюмировали в МВД.