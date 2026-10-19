Депутаты предложили ввести нулевую ставку НДС на детскую литературу

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и один сенатор внесли в Госдуму законопроект № 13748-9, который предлагаетприменять ставку НДС 0% к детской литературе образовательного и воспитательного характера. Правительство в своем заключении указало, что законопроект нуждается в существенной доработке.

Нулевую ставку НДС предлагается ввести с 1 января 2027 года для детской литературы по перечню, который утвердит правительство, за исключением продукции рекламного характера или продукции зарубежного производства.

Как сказано в пояснительной записке, цель законопроекта - поддержать производителей детской литературы и снизить ее конечную стоимость для семей с детьми. Сейчас книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, облагается по ставке 10%, и детская литература входит в эту категорию. Размер возможных выпадающих доходов бюджета авторы оценить не смогли из-за зависимости от спроса.

Приложенное к законопроекту заключение правительства от 24 сентября касается его предыдущей редакции, которая предусматривала нулевую ставку НДС для детской и научной литературы и исключала из-под льготной ставки 10% книжную продукцию, связанную с образованием, наукой и культурой. Правительство указало, что это отменит льготу для книг, не относящихся к детской литературе, и резко увеличит расходы издателей. Кабинет также возразил против применения нулевой ставки по утверждаемому им перечню, а не по критериям отнесения к льготной категории. По данным правительства, в 2025 году издатели применили ставку 10% более чем к 106 тыс. наименований книжных изданий. В итоге правительство сочло, что законопроект нуждается в существенной доработке.

Во внесенной редакции нулевая ставка ограничена детской литературой, а действующую ставку 10% для книжной продукции законопроект не затрагивает. Механизм перечня, утверждаемого правительством, сохранился.