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Минфин не планирует предлагать ввести акциз на конфеты

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует вносить предложения ввести в России акциз на конфеты.

"Никаких предложений не готовит и не предлагает", - заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Как сообщил на минувшей неделе ряд СМИ со ссылкой на источники, инициативу о введении акциза на конфеты было предложено включить в пакет предложений к форуму "Деловой России", который состоялся 15 октября. Кроме того, предлагалось исключить сахар, в том числе и сахар-сырец, из перечня продукции, облагаемой НДС по сниженной ставке 10%.

В России сейчас действует акциз на сладкие напитки (с 2023 года), его ставка составляет 11 рублей за литр. Как сказано в поправках к Налоговому кодексу, которые правительство внесло в Госдуму в рамках бюджетного пакета, в 2027 году ставка может повыситься до 12%.

Как сказано в пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета, доходы бюджета от акциза на сахаросодержащие напитки в 2027 году могут увеличиться до 28 млрд 731,4 млн рублей с 24 млрд 490,1 млн рублей в 2026 году, в 2028 году - до 29 млрд 505,1 рублей, в 2029 году - до 30 млрд 095,2 млн рублей. Поступления от импортных сахаросодержащих напитков в 2026-2028 годах предусмотрены по 3 млрд 334,7 млн в год, в 2029 году - 4 млрд 325,7 млн рублей.

Минфин НДС Алексей Сазанов правительство Деловая Россия
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