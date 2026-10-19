Жителям белгородского приграничья продлили частичную компенсацию аренды жилья

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области из-за участившихся атак решили продлить выплаты на частичную компенсацию аренды жилья для жителей приграничных территорий до конца 2026 года, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

"На фоне усилившихся многочисленных атак вражеских беспилотников было принято решение продлить срок действия такой меры поддержки, как предоставление частичной компенсации за аренду жилья. Перечень населенных пунктов, отдельных жилых строений и улиц, где по-прежнему существует угроза жизни и нарушены условия проживания, продлевается до 31 декабря 2026 года", - написал он после заседания оперативного штаба.

В перечне остаются все те же территории, которые были включены ранее - 68 приграничных населенных пунктов.

Ранее эту выплату продляли до 1 октября.

Размер компенсации останется прежним: до 20 тысяч рублей для обычных семей и до 40 тысяч рублей - для многодетных. Выплаты будут идти из федерального бюджета. Перечислять их будут раз в три месяца.