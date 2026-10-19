Сотрудников ростовской аптечной сети заподозрили в создании ОПГ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области возбудили новое уголовное дело против сотрудников аптечной сети, подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщил областной главк МВД.

"Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, промышлявшего незаконным оборотом сильнодействующих веществ в крупном размере. Его фигурантами стали должностные лица местной аптечной сети", - говорится в сообщении.

По версии следствия, участники схемы поставляли оптовые партии препаратов в Ленинградскую и Астраханскую области, а также были основными поставщиками в республики Северного Кавказа. Они организовали продажу препаратов как оптом, так и поштучно, розничные цены завышали почти в десять раз, а сами лекарства отпускали без рецептов.

Пятерым фигурантам вменили ч. 1, 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества), они арестованы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь со ссылкой на начальника регионального главка МВД Александра Речицкого сообщил, что преступное сообщество действовало под прикрытием аптек более двух лет.

"Из незаконного оборота изъято свыше 35 тысяч единиц сильнодействующих веществ", - написал он в мессенджере после оперативного совещания.

В сентябре 2026 года представитель МВД Ирина Волк сообщала, что по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ в Ростовской области задержали директора, заведующую и фармацевтов аптечной сети. Криминальная схема была реализована в Ростове-на-Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.234 УК (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Шестеро подозреваемых были заключены под стражу, трое находятся под домашним арестом.