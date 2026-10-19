"Иннопрактика" и ПСБ создают АНО "Россия - Африка", которое будет продвигать отечественные технологические, образовательные и финансовые решения на африканском континенте

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Компания "Иннопрактика" и один из крупнейших российских банков ПСБ объявили в понедельник в Москве о создании АНО "Россия - Африка", которое займется продвижением и сопровождением российских цифровых, технологических, образовательных и финансовых решений на африканском континенте.

Новая организация будет на постоянной основе сопровождать совместные проекты "от анализа рынков и поиска местных партнеров до пилотного внедрения и локализации", говорится в сообщении по итогам прошедшей в Москве презентации.

"Новая организация объединит крупные корпорации, высокотехнологичные компании, университеты и научные организации вокруг реализации практических инициатив в африканских странах с целью формирования прочных, долгосрочных связей с африканскими заказчиками, деловым и научно-образовательным сообществом. Благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон российские компании получат единый механизм выхода на африканские рынки, а африканские партнеры - доступ к российским технологическим, образовательным и финансовым решениям", приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя гендиректора "Иннопрактики" Натальи Поповой.

В свою очередь председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что "рынки Африканского континента являются перспективным направлением и представляют особый интерес для российских технологических компаний: многие страны макрорегиона активно развивают инфраструктуру, цифровизируют госуправление, внедряют умные решения в здравоохранение и образование - и во всех областях есть спрос на зрелые российские разработки".

"ПСБ поддержал создание АНО "Россия - Африка", деятельность которого призвана помочь преодолеть этот барьер: в условиях меняющейся глобальной повестки углубление связей с Африкой - это важный шаг к формированию более широкой и устойчивой сети технологических и экономических союзников", - сказал глава ПСБ на презентации.

Согласно пресс-релизу особое внимание в ходе деятельности АНО "Россия - Африка" "планируется уделить цифровым, морским и космическим технологиям, а также решениям в сфере продовольственной безопасности".

Организация будет собирать проектные консорциумы, создавать деловые советы, хабы и финансовую инфраструктуру. При этом инвестиционно привлекательные проекты будут реализовываться с использованием всех финансовых инструментов ПСБ, говорится в пресс-релизе.

