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Тесное взаимодействие на различных уровнях констатировали стороны в ходе визита Лаврова в Тегеран

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В ходе рабочего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Тегеран стороны констатировали интенсивный характер политического диалога, тесное взаимодействие на правительственном и отраслевом уровнях, между парламентами, регионами и бизнесом, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

"В традиционно конструктивном ключе подробно рассмотрена актуальная двусторонняя повестка с акцентом на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства в свете договоренностей, достигнутых по итогам встреч президентов России и Ирана в Бишкеке (Киргизия) 1 сентября и Авазе (Туркменистан) 8 октября. С удовлетворением констатирован интенсивный характер политического диалога, тесное взаимодействие на правительственном и отраслевом уровнях, по линии парламентов, регионов и бизнеса. Уделено внимание вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая реализацию совместных транспортно-логистических и энергетических проектов", - говорится в сообщении.

"Подчеркивалась востребованность плотной координации в отношении ситуации на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, а также на Южном Кавказе и Каспии", - продолжили на Смоленской площади.

Лавров подтвердил готовность российской стороны "содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана и в этом контексте проинформировал партнеров о состоявшихся накануне в Манаме (Бахрейн) своих контактах с представителями стран Аравийского полуострова". "Отмечена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий на многосторонних площадках - в ООН, БРИКС, ШОС, ЕАЭС", - сообщается на сайте.

Как подчеркивают в российском МИД, "визит стал продолжением содержательного политического диалога, позволил наметить практические шаги по дальнейшему развитию двусторонних отношений и внешнеполитического взаимодействия между Россией и Ираном".

Лаврова в Тегеране принял президент Ирана Масуд Пезешкиан, российский министр также провел "обстоятельные переговоры" с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и встречу с секретарем Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

Иран МИД Сергей Лавров Масуд Пезешкиан Аббас Аракчи
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