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Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник в Душанбе примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава правительства прибыл в Таджикистан накануне, в понедельник у него "на полях" мероприятий ШОС прошли переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

На предстоящем во вторник заседании главы правительств рассмотрят вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте 25-й годовщины создания объединения.

Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи лидеров государств - членов ШОС 1 сентября этого года в Бишкеке, а также реализации Стратегии развития объединения до 2035 года.

Как сообщили ранее в правительстве РФ, планируется также принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС.

Итоги заседания Совета будут отражены в совместном коммюнике.

Михаил Мишустин Душанбе Бишкек Иран Таджикистан ШОС Шанхай
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