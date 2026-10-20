Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано у Северных Курил

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром во вторник возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано 20 октября в 08:43 местного времени (00:43 по Москве) в Тихом океане с эпицентром в 67 км восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 136 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Курильских островов сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.