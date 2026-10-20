Поиск

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано у Северных Курил

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром во вторник возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано 20 октября в 08:43 местного времени (00:43 по Москве) в Тихом океане с эпицентром в 67 км восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 136 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Курильских островов сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Северные Курилы Сахалинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Wildberries заявили, что не взимают агентское вознаграждение с владельцев ПВЗ

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Лавров провел встречу с Пезешкианом

 Лавров провел встречу с Пезешкианом

ОП призвала прописать порядок возврата НДС при отказе от покупок в зарубежных интернет-магазинах

Общественная палата призвала дополнительно оценить предложенный налог на сверхдоходы

Россия собрала уже более 131 млн т зерна и свыше 27 млн т масличных

"Яндекс" пока не просил о налоговой поддержке после атак на ЦОДы

Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы

Умер ребенок, раненный при атаке БПЛА под Воронежем 28 сентября

Ямпольская предложила отказаться от западной идеи раннего развития детей

 Ямпольская предложила отказаться от западной идеи раннего развития детей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12434 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3937 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов