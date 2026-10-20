В МИД РФ оценили риск инцидентов с НАТО в Черном море

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Риск инцидентов, в том числе непреднамеренных, возрастает в Черном море из-за активности НАТО, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку. Самолеты-разведчики, базирующиеся в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря. Полученные данные натовцы передают киевскому режиму. На этом фоне риск инцидентов, в том числе непреднамеренных, действительно возрастает. Подобные происшествия уже случались, например, в марте 2023 года с американским БПЛА", - приводит издание слова дипломата.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ ранее предложил создать единое военное командование прибрежных государств НАТО на Черном море, напоминает газета. Причем Бухарест готов возглавить эту структуру.

Инициатива Румынии, как и ситуация в регионе в целом, будет обсуждаться на заседании совета организации, запланированного, согласно данным СМИ, на 20 октября, уточняется в статье.

"Ожидается, что его решения будут в том числе касаться увеличения коалиционных возможностей для защиты воздушного и морского пространства от беспилотников и других низколетящих "угроз". Таким образом, альянс сбавлять свою активность в регионе не собирается. Своими действиями он демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации напряженности в Черноморском регионе", - резюмировал Масленников в беседе с изданием.