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Семь несовершеннолетних граждан Таджикистана репатриированы из России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Семеро несовершеннолетних граждан Таджикистана, оставшихся на территории России без попечения законных представителей, возвращены на родину при содействии консульской службы посольства республики в РФ.

Как сообщило посольство Таджикистана в России, репатриация организована совместно с управлением по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МВД Таджикистана и компетентными органами России.

Мероприятие проведено в соответствии с соглашением о сотрудничестве государств-участников СНГ по вопросам возвращения несовершеннолетних в страны их постоянного проживания.

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