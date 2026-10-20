Семь несовершеннолетних граждан Таджикистана репатриированы из России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Семеро несовершеннолетних граждан Таджикистана, оставшихся на территории России без попечения законных представителей, возвращены на родину при содействии консульской службы посольства республики в РФ.

Как сообщило посольство Таджикистана в России, репатриация организована совместно с управлением по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МВД Таджикистана и компетентными органами России.

Мероприятие проведено в соответствии с соглашением о сотрудничестве государств-участников СНГ по вопросам возвращения несовершеннолетних в страны их постоянного проживания.