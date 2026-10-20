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Российские военные уничтожили свыше 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 162 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ и 10 станций спутниковой связи Starlink, заявили российские военные во вторник.

"Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, четыре станций спутниковой связи Starlink, 47 робототехнических комплексов, два квадроцикла и полевой склад боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink, 28 беспилотников самолетного типа и 22 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 54 пункта управления беспилотниками ВСУ, 59 наземных робототехнических комплексов, пять складов с запасами материальных средств, 72 антенны связи и БПЛА, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 35 пунктов управления БПЛА, 397 беспилотников самолетного типа и 28 тяжелых боевых дронов R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.

Начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Андрей Клинов заявил, что российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. "Подразделением войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожены: танк, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и шесть пунктов запуска БПЛА", - сказал он.

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Starlink ВСУ
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