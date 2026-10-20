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Дефицит бюджета США в 2026 фингоду вырос на 12,2%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США по итогам 2026 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1,992 трлн, что на $217 млрд (на 12,2%) больше показателя за предыдущий фингод, сообщило министерство финансов страны.

Это самое значительное отрицательное сальдо с 2021 фингода, когда бюджет пострадал от расходов, направленных на восстановление после пандемии COVID-19.

Доходы в прошлом фингоду увеличились на 3% и достигли рекордных $5,4 трлн.

Расходы выросли на 6% и составили $7,4 трлн, что также является историческим максимумом. В том числе затраты на обслуживание госдолга повысились на 12% - до $1,36 трлн, расходы на оборону - на 6%, до $917 млрд.

Дефицит бюджета США в 2026 фингоду составил 6,2% ВВП по сравнению с 5,8% ВВП годом ранее.

В сентябре дефицит бюджета США составил $26,9 млрд против положительного сальдо в размере $197,938 млрд за тот же месяц прошлого года. Доходы увеличились на 2,6% - до $557,875 млрд, расходы взлетели на 69% - до $584,775 млрд.

Рекордный размер отрицательного сальдо в $3,1 трлн был зафиксирован в стране в 2020 фингоду. С п

США
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