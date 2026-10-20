Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник продолжил подъем начала недели после известий о решении президента США Дональда Трампа временно не вводить "адские санкции" против России, а также на фоне ожиданий начала поставок российского дизельного топлива в США и на международные рынки; фактором поддержки также выступает дорожающая нефть (декабрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $110 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2458,5 пункта (+1,1%), индекс РТС - 934,79 пункта (+1,1%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "ВК" (+2,1%), "Газпрома" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "Русала" (+1,8%), "Полюса" (+1,7%), "Роснефти" (+1,6%), "ММК" (+1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 октября, составляет 82,8504 руб. (-76,73 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "ИКС 5" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), "Северстали" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,2%).

Подешевели акции "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотя в его графике нет трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, он хотел бы организовать переговоры в таком формате. Трамп отметил, что встреча могла бы пройти при желании лидеров РФ и КНР и, скорее всего, в Китае. "Мы бы говорили о ядерном оружии, о денуклеаризации", - уточнил Трамп.

Также Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что президент Украины Владимир Зеленский мог давно урегулировать конфликт с РФ на хороших для себя условиях, если бы послушался советов Вашингтона, и он "спас бы миллион жизней своих людей".

По мнению Трампа, теперь не Зеленский должен представлять Украину на переговорах по украинскому урегулированию. "Честно говоря, я думаю, наступило время, когда кому-либо другому стоило бы вести переговоры от имени Украины", - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что на данном этапе нацелен на продолжение переговорного процесса с Россией по Украине, а не на дальнейшие санкции против Москвы. "Мы ведем переговоры с Путиным по Украине. Так что я не хотел бы спровоцировать провал переговорного процесса", - сказал он журналистам, объясняя, почему не считает нужным пока вводить санкции, предусмотренные "законом Грэма".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, инвесторы постепенно осознают, что позитивные заявления Трампа пока не подкреплены конкретными договоренностями, тогда как значительная часть ожиданий улучшения геополитической обстановки уже заложена в котировки. Это формирует определенный дисбаланс рисков: для продолжения роста рынку необходимы новые позитивные сигналы, подкрепленные конкретными действиями сторон, тогда как даже незначительное ухудшение новостного фона может спровоцировать существенную коррекцию. Вместе с тем уже назревает перегрев рынка, и коррекция может случиться из-за технических факторов.

Еще одним важным событием недели станет заседание Банка России 23 октября. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на риторике регулятора и перспективах дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Сохранение жесткого сигнала может ограничить потенциал роста акций компаний с высокой долговой нагрузкой.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает восстановление от июльских минимумов и достиг верхней границы восходящего клина в районе 2430-2450 пунктов. Подобная формация нередко предшествует коррекции, особенно после столь стремительного роста на геополитических ожиданиях. Риск коррекции сейчас достаточно велик, поскольку рынок демонстрирует признаки локального перегрева, а потенциал дальнейшего движения вверх ограничен ближайшими уровнями сопротивления. В случае пробоя нижней границы клина и закрепления ниже 2400 пунктов следующей целью снижения может стать уровень 2300 пунктов, а при усилении продаж - 2200 пунктов. Для сохранения восходящего импульса индексу необходимо преодолеть область сопротивления 2450-2500 пунктов, что уже дается рынку очень тяжело, полагает Лозовой.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, ключевым драйвером настроений российских инвесторов остается геополитика. Президент США заморозил закон об "адских санкциях" против России, объяснив это стремлением создать условия для переговоров Москвы и Киева. По данным The New York Times, американская администрация даже предлагала европейским странам возобновить закупки российского газа как часть мирного плана по Украине, однако в Еврокомиссии эту инициативу отвергли и подтвердили, что не намерены отменять санкции как минимум до полного завершения конфликта. Такая разнонаправленная динамика внешних сигналов формирует на рынке эффект "качелей": оптимизм от отдельных послаблений соседствует с пониманием, что санкционный контур в целом остается жестким, а любые надежды на быстрое снятие ограничений пока преждевременны.

В ближайшие дни фокус внимания игроков сместится на внутренний макроэкономический контур. На рынке стартовала "неделя тишины" перед опорным заседанием ЦБ: сюрпризов по ключевой ставке не ожидается, поскольку монетарная пауза уже в целом заложена в консенсус. Однако тон комментариев регулятора и его прогнозный взгляд на инфляцию и экономику будут иметь большое значение для настроений инвесторов. В середине недели Росстат опубликует недельный отчет по инфляции, а Центробанк представит данные по инфляционным ожиданиям за октябрь - эти релизы могут повлиять на оценку траектории денежно-кредитной политики, полагает эксперт.

В целом, потенциал роста индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов и выше сохраняется, прежде всего за счет геополитического фактора и высоких цен на энергоносители. Однако сдерживающим элементом остается крепкий рубль, который получает поддержку от нефтяного фактора, геополитических подвижек и приближения налогового периода - в это время экспортеры традиционно наращивают продажу валютной выручки, усиливая предложение валюты на рынке. В базовом сценарии индекс может постепенно подойти к уровню 2500 пунктов, но частые коррекции на фоне волатильности валютного курса и новостей будут нормой, считает Бахтин.

В понедельник в США выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1,1%), но просел Dow (-0,1%). S&P 500 и Nasdaq выросли, поскольку акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, начали восстанавливаться после распродажи в предыдущие несколько дней.

На этой неделе отчетности опубликуют ряд крупных компаний, и рынок будет внимательно следить за их результатами в прошедшем квартале и прогнозами. Ожидается, что прибыль входящих в индекс S&P 500 компаний в третьем квартале увеличилась более чем на 30%, согласно данным LSEG IBES.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 4,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке цены утром во вторник растут из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве во вторник составила $109,73 за баррель (+0,2% и -0,3% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $103,74 за баррель (+0,2% и +2,2% накануне).

Силы йеменских хуситов провели за последние 48 часов шесть операций против Саудовской Аравии, заявил в соцсети Х военный представитель группировки Яхья Сари.

По его словам, целями атак стали военные объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты нефтяной компании Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) накануне заявил, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Тегераном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе, передало агентство Fars.

Кроме того, по сообщению Fars, КСИР выступил с угрозой нанести удар по коммуникационным кабелям, проходящих через Ормузский пролив. "Подводные коммуникационные кабели могут стать новыми целями Ирана", - заявил представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохеби.