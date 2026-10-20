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Граждане Монголии и Казахстана пострадали в ДТП в Республике Алтай

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Четверо граждан Монголии и Казахстана пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Республике Алтай, сообщает главное управление МВД по региону.

Накануне около 15:40 часов вблизи села Курай Кош-Агачского района 19-летний гражданин Монголии, находясь за рулем автомобиля Toyota Alphard, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части на обочину и опрокинулась.

В результате ДТП в Кош-Агачскую районную больницу с полученными травмами и ушибами доставлены водитель и три его пассажира: мужчины 59 и 52 лет и 58-летняя женщина. Госпитализация им не потребовалась.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Казахстан Монголия Республика Алтай
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