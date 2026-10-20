Минобороны сообщило о поражении четырех украинских сухогрузов и двух объектов логистики

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что в течение ночи беспилотными летательными аппаратами поражены четыре морских судна с грузами военного и двойного назначения для украинской армии и два объекта логистики на западе Украины.

В Одесской области в порту Рени поражены три морских судна типа "сухогруз", осуществлявших разгрузку грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ, сказано в сообщении. В этом же порту поражены объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов.

"На переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы на Украину", - сообщили российские военные.

"В результате удара поражены: в Хмельницкой области: логистический центр "Гранд Импорт" в городе Хмельницкий, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

В Волынской области в населенном пункте Ковель поражен транспортно-логистический центр (ООО "Виндор Транс Сервис"), используемый для хранения распределения грузов и имущества ВСУ. По данным Минобороны, оба объекта поражены ударами БПЛА.