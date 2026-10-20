Москва будет приветствовать шаги Сеула по нормализации двусторонних отношений

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия будет приветствовать шаги Южной Кореи по нормализации отношений с Россией, если такие последуют, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко.

"Мы не увязываем наши отношения с какой-либо страной с тем, что происходит у нас с Украиной. Поэтому, если со стороны наших южнокорейских партнеров будут предприниматься какие-то практические шаги, то, конечно, с нашей стороны они будут приветствоваться", - сказал он.

Замминистра отметил, что не Россия была инициатором разрыва отношений с Южной Кореей, это Сеул присоединился к антироссийским санкциям.

"Да, мы фиксируем определенные заявления южнокорейских властей относительно желания нормализовать эти отношения, но одновременно они говорят, что такая нормализация полностью может состояться только после, как они утверждают, изменения геополитической ситуации, что означает завершение украинского конфликта", - добавил он.