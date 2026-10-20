ФСБ сообщила о задержании жителя Марий Эл за передачу Украине сведений об объектах ОПК

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Марий Эл жителя республики, который передавал военной разведке Украины информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 года рождения, причастного к совершению государственной измены", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный установил контакт с представителем Главного управления разведки МО Украины в интернете, за вознаграждение собирал и передавал сведения о местах дислокации на территории региона объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов.

Следственным отделением УФСБ по Республике Марий Эл в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Он арестован.