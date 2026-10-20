На Кубани трех подростков обвинили в поджоге релейного шкафа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае трем подросткам, которым 15, 16 и 17 лет, предъявили обвинение в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщил СКР.

"Один из фигурантов в мессенджере Телеграм получил предложение о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Выполняя алгоритм куратора, он привлек своих несовершеннолетних знакомых", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые купили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, ночью 24 сентября 2026 года облили ею релейный шкаф на перегоне станций Горячий Ключ - Долина Очарования и подожгли его. Сняв все на телефон, они отправили видео куратору и скрылись. Их действия создали угрозу выхода из строя оборудования для безопасного движения поездов и пропуска пешеходов.

Подозреваемых задержали следователи вместе с сотрудниками ФСБ и МВД. Они арестованы по делу о теракте (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК).