Россия попросила МИД Нидерландов объяснить высказывания министра обороны страны

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Посольство России направило ноту в МИД Нидерландов с просьбой объяснить высказывания министра обороны Дилан Ешильгёз-Зегериус о том, что официальная Гаага считает Россию "врагом", заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Действительно, в связи с упомянутыми вами высказываниями Дилан Ешильгёз-Зегериус посольством России была направлена нота в МИД Нидерландов. Официальный ответ на нее пока не поступил. При этом отдельные представители кабинета министров Нидерландов уже поспешили озвучить свое мнение", - ответила она на вопросы журналистов.

Она добавила, что в Нидерландах "навязчиво тиражируют свое искаженное представление о нашей стране и принимают решения, не отдавая себе в полной мере отчёта в том, к каким последствиям могут привести их безответственные слова и действия".

"Такая манера поведения повышает риски выхода запущенного ими же процесса эскалации из-под контроля. Напомним еще раз, российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии каких бы то ни было враждебных намерений по отношению к странам ЕС и НАТО. Для тех, кто смотрит на вещи спокойно и трезво, абсолютно очевидно, что в этом нет никакого смысла", - подчеркнула Захарова.