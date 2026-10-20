Захарова отметила, что Нидерланды не могут обеспечить честное проведение соревнований

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия призывает международные спортивные федерации учитывать, что Нидерланды не способны обеспечить честное проведение соревнований, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Призываем международные спортивные федерации при выборе страны-хозяйки тех или иных турниров учитывать, что Нидерланды не в состоянии обеспечить честное и беспристрастное проведение соревнований", - заявила она, комментируя невыдачу виз российским гимнасткам на Чемпионат мира, который проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.

Захарова добавила, что изначально посольство Нидерландов в Москве долго не принимало визовые заявки на российскую сборную по спортивной гимнастике, а потом "в режиме искусственно созданного цейтнота все же выдало визы, но не всем".

"Под надуманным предлогом, ссылаясь на позицию неназванных союзников по ЕС, в визах было отказано наиболее сильным и титулованным российским гимнасткам, которые претендовали на высокие награды", - добавила она.