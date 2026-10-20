Минобороны заявило о нейтрализации за сутки 383 беспилотников ВСУ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за сутки сбили 383 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении.

За сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах.